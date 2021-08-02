Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

02 августа 2021

twitter.com/ChampionsLeague

Близится пора решающих матчей на пути ко групповому раунду.

Помимо того, что украинская футбольная общественность узнала имя будущих потенциальных соперников донецкого Шахтера на пути ко групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, организаторы состязаний также огласили и остальных участников возможных дуэлей.

Путь чемпионов

Зальцбург (Австрия) — Брондбю (Дания)

Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария) — Ференцварош (Венгрия) /Славия Прага (Чехия)

Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия) — Олимпиакос (Греция) / Людогорец (Болгария)

Црвена Звезда (Сербия) / Шериф Тирасполь (Молдова) — Динамо Загреб (Хорватия) / Легия Варшава (Польша)

Путь представителей лиг

Спартак Москва (Россия) / Бенфика (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)

Матчи запланированы на 1/18 и 24/25 августа соответственно.

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