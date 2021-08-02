Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

Помимо того, что украинская футбольная общественность узнала имя будущих потенциальных соперников донецкого Шахтера на пути ко групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, организаторы состязаний также огласили и остальных участников возможных дуэлей.
Путь чемпионов
Зальцбург (Австрия) — Брондбю (Дания)
Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария) — Ференцварош (Венгрия) /Славия Прага (Чехия)
Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия) — Олимпиакос (Греция) / Людогорец (Болгария)
Црвена Звезда (Сербия) / Шериф Тирасполь (Молдова) — Динамо Загреб (Хорватия) / Легия Варшава (Польша)
Путь представителей лиг
Спартак Москва (Россия) / Бенфика (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
Матчи запланированы на 1/18 и 24/25 августа соответственно.