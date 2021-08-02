лента новостей

13:42

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

13:25

Шахтер узнал потенциального соперника по плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

11:38

Шахтер огласил заявку на гостевой матч против Генка

09:07

Главный тренер Генка: Шахтер смертелен, если вы допускаете столько же ошибок, сколько моя команда в игре против Остенде

00:48

Генк реализовал все билеты на первый матч с Шахтером в Лиге чемпионов

17:18

УЕФА назвал лучший гол сезона-2020/21

00:37

Селтик вылетел из Лиги чемпионов, ПСВ прошел Галатасарай и другие результаты

00:17

Матч Генк — Шахтер обслужит румынская бригада арбитров

12:31

Палкин: Шахтер должен попасть в групповой этап Лиги чемпионов

11:26

Фанаты ПСВ устроили массовую драку с болельщиками Галатасарая