Эдерсон: К сожалению, все пошло не так, как мы хотели, мы все перепробовали

30 мая 2021

эдерсон, getty images

Кипер прокомментировал финал ЛЧ.

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон после финала Лиги чемпионов поделился своими эмоциями от игры.

"Благодарю Бога за все. Вся честь и слава даются вам, сэр (Пепу Гвардиоле — ред). Я очень благодарен за все, что вы сделали на моем пути.

К сожалению, все пошло не так, как мы хотели, мы все перепробовали. Но все пошло не так, как мы ожидали, поднимаю голову в такой трудный для всех в городе день", — написал кипер в своем Instagram-аккаунте.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Эдерсон (справа), Getty Images 26 июля 2020 Эдерсон получил "Золотую перчатку"
Эдерсон, Getty Images 19 мая 2021 Эдерсон получил Золотую перчатку АПЛ по итогам сезона-2020/21
Эдерсон, Getty Images 16 марта 2021 Эдерсон превзошел достижение Буффона
Эдерсон, Getty Images 04 февраля 2021 Эдерсон стал пятым голкипером в истории АПЛ, который отстоял восемь "сухих" матчей подряд
 
 Rambler's Top100