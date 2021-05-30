Эдерсон: К сожалению, все пошло не так, как мы хотели, мы все перепробовали

Кипер прокомментировал финал ЛЧ.

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон после финала Лиги чемпионов поделился своими эмоциями от игры.

"Благодарю Бога за все. Вся честь и слава даются вам, сэр (Пепу Гвардиоле — ред). Я очень благодарен за все, что вы сделали на моем пути.

К сожалению, все пошло не так, как мы хотели, мы все перепробовали. Но все пошло не так, как мы ожидали, поднимаю голову в такой трудный для всех в городе день", — написал кипер в своем Instagram-аккаунте.

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