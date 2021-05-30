Капелло: Гвардиола ошибся со стартовым составом на финал Лиги чемпионов

Итальянский специалист высказал высказался о результате финального матча Лиги чемпионов-2020/21.

​Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Драгау (1:0).

Именитый итальянский специалист Фабио Капелло, побеждавший в Лиге чемпионов во главе Милана в 1994 году, поделился эмоциями от результата данного противостояния, объяснив причину поражения подопечных Хосепа Гвардиолы.

"Челси очень многим обязан Тухелю, потому что он показал, что они сделали правильные инвестиции и получили лучшее от этих игроков, на которых они потратили столько денег".

"На мой взгляд, Гвардиола ошибся со стартовым составом. Гюндоган, играя перед обороной, не мог действовать как фильтр полузащиты и выполнять предназначенную роль, а Стоунз – игрок, который не может защищаться".

"Команда выглядела гораздо более сбалансированной во втором тайме, но Манчестер Сити отдал первые 45 минут. Они могли и проигрывать со счетом 0:2 до того момента, как Гвардиола внес изменения".

"Канте? Примерно через 20 минут после начала матча у меня начались судороги при упоминании его имени. Он всегда был рядом, выходил победителем из очных дуэлей. Глядя также на игры, которые привели Челси к финалу, наличие Канте было определяющим фактором", — приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси вы можете на Football.ua.