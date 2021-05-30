Чилвелл: Мы бились не на жизнь, а на смерть

Англичанин высказался о триумфе в Лиге чемпионов.

​Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Драгау (1:0).

Крайний защитник лондонского клуба Бен Чилвелл поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы бились изо всех сил. Знали, что будет тяжелый матч, и бились не на жизнь, а на смерть. Мы рисовали себе этот момент. Ради него я пришел в Челси", — приводит слова Чилвелла официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси вы можете на Football.ua.