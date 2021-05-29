Зинченко сыграет с первых минут в финале Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют Манчестер Сити и лондонский Челси.

В решающем поединке за титул Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 сойдутся английские Манчестер Сити и Челси.

Хосеп Гвардиола на предстоящий поединок доверил место в стартовом составе украинцу Александру Зинченко, в то время как роль опорного полузащитника "горожан" будет исполнять Илкай Гюндоган. Кевина де Брюйне мы увидим на позиции "ложной девятки".

От Томаса Тухеля мы можем наблюдать размещение Кая Хаверца на острие атаки, в то время как под ним расположатся Мейсон Маунт и Тимо Вернер.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва, Гюндоган, Фоден — Марез, Де Брюйне, Стерлинг.

Запасные: Cтеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Торрес, Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

Запасные: Аррисабалага, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зийех, Гилмор, Эмерсон.