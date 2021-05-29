Макаренко: Главное — получить настоящее наслаждение от финала Лиги чемпионов

Украинский хавбек дал прогноз на финал Лиги чемпионов-2020/21.

Пока Манчестер Сити и Челси настраиваются на предстоящий финал Лиги чемпионов, футболисты сборной Украины продолжают подготовку к чемпионату Европы, который состоится этим летом.

Во время одной из тренировочных сессий "желто-синих" полузащитник Кортрейка Евгений Макаренко поделился своим прогнозом на заключительный поединок ЛЧ.

"Мне очень нравится игра Челси в последнее время, однако Ман Сити — это высокий класс, уровень, поэтому будет интересная игра. Буду болеть персонально за Александра Зинченко, но главное — получить настоящее наслаждение от матча".

"Думаю, матч завершится со счетом 2:1. За Сити забьет либо Фоден, либо Де Брюйне, либо Гюндоган. В Челси же сейчас Канте в хорошей форме. Мне нравится этот футболист, поэтому рискну поставить на его гол. Если не Канте, то Маунт", — заявил Макаренко в комментарии YouTube-каналу Do Best!

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.