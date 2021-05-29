Малиновский: Думаю, в основное время Манчестер Сити и Челси сыграют вничью

Украинский хавбек дал прогноз на финал Лиги чемпионов-2020/21.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и лондонского Челси. Пока команды настраиваются на важнейший матч, сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020.

Во время тренировки "желто-синих" полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего финала самого престижного еврокубка.

"Трудно сказать [кто победит]. Буду болеть за хороший футбол. Честно сказать, обе команды очень хорошие. Поскольку Зинченко выступает за Манчестер Сити, то желаю ему удачи сегодня. Будем болеть. Лично я ожидаю увидеть очень интересный футбол. Пусть победит сильнейший".

"Надеюсь, Зинченко сегодня будет играть. Счет? Думаю, в основное время будет ничья, а дальше посмотрим", — заявил Малиновский в комментарии YouTube-каналу Do Best!

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.