Гвардиола: Почти уверен, что победу в финале Лиги чемпионов нам придется выстрадать

Наставник Ман Сити высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против Челси.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и Челси. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Постараемся выдать идеальный матч. Мы уже долгие годы играем вместе. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, то это завершение процесса, который начался четырьмя-пятью годами ранее. Победит тот, кто этого заслуживает".

"Мы можем тренировать пенальти, но [во время тренировки] вы не можете смоделировать реальное напряжение послематчевой серии. Я поговорю с игроками, и я точно знаю, что им скажу. Мне есть о чем подумать, не только о серии пенальти".

"Я в точности знаю, как мы сыграем и кто выйдет на поле. Участвовать в финале — огромная привилегия. Все мы более чем признательны и считаем, что нам улыбнулась удача. Хотим проявить себя так, насколько это возможно. Тем ребятам, что в нетерпении и на нервах, я объясню, что это естественно. Тем, кто более расслаблен, тоже объясню, что и это нормально".

"У меня есть все. Я не могу просить большего, чтобы делать свою работу как можно лучше. Вот так все просто, ни больше ни меньше. Мы вместе разделяем как ошибки, так и достижения. Вот почему я продлил свой контракт. Чувствую себя невероятно комфортно".

"Я не забыл первый тайм матча против Боруссии в Дортмунде и первый тайм в Париже. Соперник был сильнее. В тот момент мы сплотились. Завтра не будет так, что все 90 минут будет доминировать одна команда. Когда мы будем давить, постараемся это использовать".

"Я самый счастливый человек в мире, потому что я здесь. Это привилегия и честь. Мы сделаем все что в наших силах. Что нам нужно сделать — это быть честными с самими собой и попытаться выиграть этот матч".

"Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе. Не советую вам становиться тренером. У меня нет красивых слов для этого. Жизнь всегда даст тебе другой шанс. Работай еще усерднее ради следующего раза, и, может быть, ты будешь вознагражден. Я просто им очень сочувствую, они все заслуживают места на поле", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.