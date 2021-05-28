Фернандиньо: АПЛ уже в прошлом — завтра будет другой матч против топ-команды с топ-игроками

Бразильский хавбек высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против Челси.

В финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2020/21 болельщиков ожидает противостояние двух грандов английского футбола — Манчестер Сити и Челси. Центральный полузащитник и капитан "горожан" Фернандиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"У каждого матча своя история. Премьер-лига уже в прошлом, мы закончили праздновать. Завтра будет другой матч против топ-команды с топ-игроками. Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата".

"Пепу [Гвардиоле] нелегко определить стартовый состав, но это часть игры. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Игроки должны быть готовы ко всему. Моя роль — сказать им: будьте готовы на случай, если понадобитесь. В этом процессе все были важны, и в финале в этом плане ничего не изменится".

"Как бразилец, я испытываю гордость от возможности выиграть и поднять трофей. Надеюсь, все мы сыграем хорошо и получим удовольствие от этого матча. Это будет один из лучших моментов в моей карьере".

"В этом сезоне мы продемонстрировали, на что мы способны. Особенно в Лиге чемпионов. Играли в Дортмунде и пропустили первыми, с ПСЖ тоже пропустили первыми, но не отступали от своего стиля. Это одна из слагающих успеха нашей команды".

"Важно совладать с давлением и постараться по максимуму расслабиться. Надо просто думать о стоящей перед нами задаче и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя. Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу", — приводит слова Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси состоится в субботу, 29 мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.