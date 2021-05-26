Стало известно, сколько Динамо заработает за выход в Лигу чемпионов-2021/2022

За прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов киевляне уже получат 15,64 миллиона евро.

Стало известно, сколько клубы могут заработать в главном еврокубковом турнире — Лиге чемпионов — по ходу следующего сезона-2021/22. Об этом сообщает Netherlands News Live со ссылкой на L’Equipe.

Победитель Лиги чемпионов следующего сезона получит 20 миллионов евро, вместо 19 млн евро в этой кампании, которые будут вручены обладателю трофея, имя которого станет известно в субботу, 29 мая. Общий призовой фонд главного еврокубка составит 2,032 миллиарда евро.

Киевское Динамо, как и все другие клубы, прошедшие в групповой этап, смогут рассчитывать на гарантированную сумму в размере 15,64 млн евро, что на 390 тысяч евро больше, чем в нынешнем розыгрыше.

Также отметим, что эти 15 с лишним миллионов евро могут достаться и донецкому Шахтеру, которому предстоит преодолеть барьер в виде квалификации на пути к групповому этапу.

Победа в Лиге чемпионов принесет команде 2,8 млн евро (+100 тысяч евро по сравнению с предыдущим сезоном), а ничья — 930 тысяч евро (+30 тысяч евро).

За выход в 1/8 финала плей-офф турнира клуб получит 9,6 млн евро (+100 тысяч евро), в 1/4 финала — 10,6 млн евро (+100 тысяч евро), полуфинал — 12,5 млн евро (+500 тысяч евро) и финал — 15,5 млн евро (+500 тысяч евро).

Также УЕФА увеличит выплаты ценность ТВ-трансляций каждой страны с 292 до 300,3 млн евро, а выплаты за коэффициент клубного рейтинга (за последние 10 лет) поднимутся с 585 до 600,6 млн евро.