Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: кто в какой корзине

Football.ua рассказывает о посевах украинских грандов в Лиге чемпионов.

Накануне в Европе завершились основные чемпионаты, а на этой неделе нам предстоит узнать победителей Лиги Европы и Лиги чемпионов. После этого мы узнаем окончательный посев в главном европейском турнире, но а пока давайте взглянем, как обстоит ситуация прямо сейчас.

Динамо Киев

Начинаем с чемпиона Украины. Именно победа в УПЛ дает право динамовцам в следующем сезоне сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.

У Динамо рейтинг гораздо хуже, чем у Шахтера, но оба клуба могут оказаться в одной корзине при жеребьевке группы.

Тем не менее, попасть в третью корзину киевлянам будет практически нереально. На данный момент там уже точно Аякс, РБ Лейпциг и Аталанта. Кроме того, место здесь займет Зенит, если Челси выиграет Лигу чемпионов, либо Порту, если Лигу чемпионов выиграет Ман Сити.

А если в финале Лиги Европы победу одержит Вильярреал, то в третью корзину опустится еще и Боруссия Дортмунд. Итого – уже пять команд. Учитывая, что выше Динамо в рейтинге еще и Бешикташ – у киевлян остается только два места в третьей корзине. Но для этого нужно, чтобы квалификацию не прошли либо Бенфика, либо как раз Шахтер.

Итог: третья или четвертая корзина

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Шахтер Донецк

"Горняки" начнут свой путь в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации. Донецкий клуб имеет самый большой рейтинг УЕФА среди всех команд, которые вышли в квалификацию Лиги чемпионов. Поэтому "оранжево-черные" будут сеяными и в третьем раунде квалификации, и в плей-офф, если удастся туда выйти.

Если же Шахтер преодолеет эти две стадии, то при посеве они совершенно точно будут в третьей корзине. И даже в третьей корзине точно будет команда с большим рейтингом, чем у Шахтера – это Аякс.

Итог: сеяный в квалификации, третья корзина в группе