Манчестер Сити — Челси: когда и где смотреть, онлайн-трансляция и все о финале Лиги чемпионов

Два английских клуба встретятся в финале Лиги чемпионов.

Лишь одна итерация розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА успела пройти с того момента, как два английских клуба встречались между собой в битве за наиболее престижный клубный трофей Старого Света.

Манчестер Сити и лондонский Челси повторили успешный путь к решающему поединку, как двумя годами ранее это сумели сделать Тоттенхэм и Ливерпуль, и теперь встретятся между собой на поле португальского стадиона Драгау в городе Порту.

Путь к финалу

Манчестер Сити

Коллектив Хосепа Гвардиолы на пути к предстоящей дуэли не особо замечал своих соперников. 11 побед из 12 поединков, 25 забитых голов против четырех пропущенных — лишь португальский Порту сумел слегка притормозить "горожан" в их победной поступи. Но каков символизм для финального поединка несла та игра! Манчестер Сити оступился в текущем розыгрыше единственный раз — именно на той арене, где и будет проходить битва за трофей.

На групповом этапе "небесно-голубые" оставили позади все тех же "драконов", французский Марсель и греческий Олимпиакос, после чего прошлись по стадии плей-офф мимо менхенгладбахской Боруссии (4:0, по сумме двух матчей), дортмундской Боруссии (4:2) и французского Пари Сен-Жермен (4:1). Лучшими бомбардирами в прошедших 12 матчах стали алжирский и испанский нападающие, Рияд Марез и Ферран Торрес соответственно (по 4 мяча).

Челси

Статистика лондонского Челси, безусловно, не выглядит настолько ярко, как у их предстоящего соперника. "Синие" позволили себе проиграть в ответной четвертьфинальной игре португальскому Порту (0:1), обеспечив себе до этого преимущество в матче на поле соперника (2:0). Также, ничейных результатов в очных дуэлях с "пенсионерами" добивались Краснодар (1:1) и андалузская Севилья (0:0) еще на групповом этапе. Разница голов — 22:4, а лучшим бомбардиром за этот период является далеко не основной форвард Оливье Жиру (6 голов).

Помимо выше перечисленных оппонентов, команда Томаса Тухеля на групповом этапе встречалась со французским Ренном, после чего в 1/8 финала разобралась с мадридским Атлетико (3:0), а в полуфинале обыграла еще одну команду из столицы Испании — Реал (3:1).

Шансы на победу

Поскольку команды Гвардиолы и Тухеля выступают в одном чемпионате, то совершенно неудивительно, что мы уже видели несколько их противостояний по ходу текущего сезона. И тут есть над чем призадуматься именно Манчестер Сити, ведь их успех образца первого круга АПЛ (3:1), был полностью нивелирован победой Челси в ответной игре второй половины национального первенства (2:1), которая уместилась в промежуток одной календарной недели после триумфа "синих" в полуфинальном поединке Кубка Англии (1:0), который они затем проиграли с таким же счетом Лестеру.

Последний триумф лондонского клуба в Лиге чемпионов датирован уже таким далеким 2012-м годом, когда им была бита мюнхенская Бавария в умопомрачительной битве со спасительным голом Дидье Дрогба, который затем продолжился успешной серией пенальти. А вот для Манчестер Сити это будет первый в истории клуба опыт финального противостояния в данном турнире. Коллектив Гвардиолы к этому шел очень долго, регулярно наступая на грабли четвертьфинальных матчей плей-офф.

Главный арбитр

44-летний арбитр ФИФА Антонио Мигель Матеу Лаос из испанской Валенсии возглавит бригаду арбитров в этом поединке, в которую также войдут Пау Себриан Девис, Роберто Диас Перес дель Паломар, Карлос дель Серро Гранде и Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Где смотреть

Финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 на стадионе Драгау в португальском городе Порту покажет телеканал Футбол 1. Матч состоится 29 мая, начало в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.

Слова перед игрой

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола: "Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов. Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние четыре-пять лет. Эти парни упорно трудятся день изо дня, и это дорогого стоит".

Капитан Челси Сесар Аспиликуэта: "Мы много играли против Ман Сити, но это финал Лиги чемпионов. На карту будет поставлено все, мы верим в себя, знаем, что придется серьезно потрудиться, и готовы к этому".