Официально: Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Порту

Коронавирусные ограничения сыграли ключевую роль в вопросе переноса.

Как сообщает УЕФА, ранее рассматриваемый вопрос о перенесении финала Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 из турецкого Стамбула в португальский город Порту получил одобрение соответствующим комитетом организаторов состязаний.

Таким образом, ранее запланированный матч на поле Олимпийского стадиона Ататюрка в столице Турции теперь пройдет на домашней арене Порту — Драгау.

Необходимость сменить место проведения решающего поединка в битве за международный трофей между Манчестер Сити и лондонским Челси была продиктована решением правительства Великобритании о внесении Турции в список стран "красной зоны" туристических направлений, в связи с ускоренными темпами распространения коронавируса COVID-19.

УЕФА отмечает значительные усилия турецкой стороны на преодоление всех барьеров к проведению поединка в Стамбуле, однако на позицию официальных лиц Великобритании это не повлияло. Организаторы состязаний отмечают, что в ближайшее время будут подыскивать для Стамбула поединок схожего масштаба зрительского внимания.

При этом, отмечается, что места на трибунах стадиона Драгау будут зарезервированы для 6 тысяч болельщиков со стороны каждой из команд, а также представителей сторон-участников финала и организаторов состязаний.

Продажа билетов для широкого круга общественности откроется 24 мая, в 15:00 по киевскому времени, а сам поединок состоится 29 мая, в 22:00.

Стоит отметить, что Драгау — единственная арена, на которой Манчестер Сити в этом сезоне не смог победить в рамках Лиги чемпионов УЕФА.