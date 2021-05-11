Финал Лиги чемпионов может состояться в Португалии

Финал Лиги чемпионов, в котором лондонский Челси сыграет против Манчестер Сити, может состояться в Португалии.
Как сообщает Sky Italia, базовый город проведения игры — Порту и стадион Драгау. Решение должны принять в течении завтрашнего дня.
Изначально финальная встреча должна была пройти в Стамбуле, однако учитывая, что в ней сойдутся два английских коллектива, ее попросили перенести в Англию на Уэмбли.
Если бы игроки все же поехали в Турцию, им пришлось бы помещаться на карантин как минимум на 10 дней в отеле, что могло бы приостановить их подготовку к Евро-2020.
Отметим, что минувший финал ЛЧ также проводился в Португалии.
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