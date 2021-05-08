Чеферин предложит исключить из еврокубков Реал, Барселону и Ювентус

Футбольный мир ждет грандиозный скандал.

Своим решением от 7 мая 2021 года УЕФА приписал меры дисциплинарного взыскания в адрес клубов-соучредителей Суперлиги Европы, которая наделала много информационного шума в момент объявления о своем создании.

Однако, лишь те девять команд, которые добровольно объявили о выходе из данного проекта, сумели рассчитывать на относительно "снисходительный" штраф в 15 млн евро.

Остальные три команды: мадридский Реал, каталонская Барселона и туринский Ювентус, будут ожидать дополнительного решения дисциплинарного комитета главного руководящего футбольного органа Европы.

Как сообщает испанский ресурс Partidazo COPE, возможные санкции в адрес этих трех клубов могут оказаться куда серьезнее, нежели для их вовремя опомнившихся партнеров.

Речь идет о двухгодичной дисквалификации из всех международных европейских состязаний, на чем настаивает президент УЕФА Александр Чеферин.

Ожидается, что окончательный вердикт регулирующего органа по данной ситуации будет вынесен после финального поединка Лиги чемпионов УЕФА между Манчестер Сити и лондонским Челси, который состоится 29 мая.

К слову, накануне стало известно о том, что пара английских клубов не сможет попасть в Стамбул, где и должен пройти матч за заветный трофей, из-за запета на перелеты между Великобританией и Турцией со стороны правительства Объединенного Королевства.