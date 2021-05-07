Великобритания запретила полеты в Турцию, для финала Лиги чемпионов рассатриваются два стадиона в Англии

Манчестер Сити и Челси, скорее всего, проведут финальный матч на родине.

Правительство Великобритании запретила летать в Турцию, что лишает Челси и Манчестер СИти возможности комфортно добраться до Стамбула.

Как сообщает The Telegraph, сейчас рассматриваются два стадиона для проведения финала — арены Астон Виллы и Тоттенхэма.

Большой проблемой для переноса финала Лиги чемпионов может стать ограничение для иностранных граждан, которое подразумевает десятидневную изоляцию.

Таким образом, множество высокопоставленных чиновников УЕФА могут не попасть на поединок.

Напомним, что британская власть предложила перенести финал Лиги чемпионов из Турции в Англию.