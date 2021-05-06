Британская власть предложила перенести финал Лиги чемпионов из Турции в Англию

Астон Вилла выдвинула свой стадион как альтернативу проведения заключительного матча еврокубка между Ман Сити и Челси.

Британская власть призывает Союз европейских футбольных ассоциаций перенести из Стамбула в Англию финал Лиги чемпионов, в котором сыграют две английские команды — Манчестер Сити и лондонский Челси.

Чиновники считают, что из-за пандемии коронавируса слишком опасно позволять большому количеству британских болельщиков отправляться в крупнейший город Турции на заключительный поединок самого престижного еврокубка, поэтому лучше перенести матч в Великобританию.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Дорсетт, руководство Астон Виллы выдвинуло стадион Вилла Парк в качестве альтернативы Олимпийскому стадиону Ататюрка, который находится в Стамбуле.

По информации источника, в ближайшее время финал действительно могут перенести в Англию, однако на данном этапе УЕФА по-прежнему считает, что заключительный матч Лиги чемпионов должен состояться в Стамбуле, как это и планировалось ранее.

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