Азар публично извинился за поведение после матча с Челси

Бельгиец обратился к болельщикам.

Эден Азар извинился перед болельщиками Реала за поведение после проигранного Челси поединка и вылетал из Лиги чемпионов.

Бельгийский вингер после матча весело общался с Куртом Зума и Эдуаром Менди.

"Я прошу прощения. Сегодня я прочитал множество мнений обо мне. Я не хотел обидеть болельщиков Реала. Я всегда мечтал играть за Реал и приехал сюда, чтобы побеждать.

Сезон еще не окончен, вместе мы должны сражаться за Ла Лигу! Hala Madrid!", — написал бельгиец в своем twitter-аккаунте.

Напомним, что ранее Реал решил выставить Эдена Азара на трансфер, чтобы получить средства для покупки Мбаппе.