Рамос и Азар — в старте Реала на матч против Челси

Стали известны составы команд на матч ЛЧ.

В рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов лондонский Челси сыграет против мадридского Реала.

Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами на поединок. Отметим, что у Реала в старте выйдет капитан Серхио Рамос и вингер Эден Азар. Что касается Челси, то у "синих" без неожиданностей.

Челси: Менди — Рюдигер, Кристенсен, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чиллуэлл - Жоржиньо, Канте — Маунт, Хаверц — Вернер

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Абрахам, Пулишич, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Джеймс, Эмерсон

Реал: Куртуа — Менди, Рамос, Милитао, Начо — Модрич, Каземиро, Кроос, Азар, Винисиус — Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Асенсио, Вальверде, Одриосола, Иско, Мариано, Аррибас, Родриго, Бланко, Гутьеррес

Отметим, что матч Челси — Реал состоится 5-го мая в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры. Напомним, в первом матче команды сыграли со счетом 1:1.