Манчестер Сити может установить рекорд для клубов АПЛ по победам подряд в Лиге чемпионов

04 мая 2021

Кевин Де Брюйне, getty images

Подопечным Хосепа Гвардиолы осталось выиграть лишь один матч.

В рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, состоится встреча между английским Манчестер Сити и французским Пари Сен-Жермен.

"Горожане" могут установить рекорд по количеству побед кряду в Лиге чемпионов среди клубов АПЛ, если обыграют ПСЖ.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, победа в матче против французского клуба может стать для Манчестер Сити седьмой подряд.

Матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится 4 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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