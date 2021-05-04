Стоунз: Мы в себе уверены, иначе и быть не может

Англичанин готов дать бой парижскому гранду.

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз поделился мыслями накануне второй полуфинальной встречи в рамках Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Мы в себе уверены. Иначе и быть не может. Это большое событие для нас, игроков, для клуба. Это шанс выйти в финал. Мы должны начать матч так, как заканчивали второй тай в предыдущей игре. Нам удалось забить два мяча на выезде. Мы с уверенностью подходим к ответной игре и ждем ее с большим нетерпением.

Мы должны хорошо сыграть в атаке, как и в любом другом матче, чтобы победить. Мы ни разу не подходили к игре с мыслями об удержании нужного счета. Подходить к игре с мыслями, что дело уже сделано, крайне непрофессионально. Мы должны быть собой, сыграть как подобает "Ман Сити", как мы умеем. Болельщики знают, как мы играем. Мы должны сыграть именно так. Мы ждем этого и полностью сфокусированы на предстоящей игре.

Второй тайм в Париже придал нам уверенности. Проявлять характер и одерживать волевые победы крайне непросто. После победы мы ощутили гордость и удовлетворение от проделанной работы. Эти моменты могут придать нам уверенности в ответном матче.

Неймар и Мбаппе? Против них всегда нелегко. Вне зависимости с кем мы играем. В больших матчах играть против двух футболистов мирового класса- большой вызов для защитников. Но это прекрасная возможность проверить себя, посмотреть, что мы можем сделать, чтобы нейтрализовать их. Мы отлично справились с этой задачей во втором тайме первого матча. Но нам придется сдерживать всю команду, а не только двух игроков", — сказал 26-летний англичанин.

Ранее полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал предстоящий поединок с "горожанами".