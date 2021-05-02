Почеттино — о первом тайме с Сити: Возможно, это были лучшие 45 минут с тех пор, как я возглавил команду

Наставник парижан остался доволен игрой своих подопечных в первой половине встречи.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов своего клуба с Манчестер Сити.

"Возможно, это были лучшие 45 минут с тех пор, как я возглавил команду четыре месяца назад. Причем против сильной команды, которая выиграет чемпионат Англии.

Во втором тайме мы не смогли сохранить такой же уровень игры. Возможно, мы просто устали. Над этим надо работать в межсезонье", – сказал аргентинский специалист.

Ранее Почеттино заявлял, что Хосеп Гвардиола — один из лучших тренеров мира, а Манчестер Сити — одна из лучших команд планеты.