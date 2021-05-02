Почеттино — о первом тайме с Сити: Возможно, это были лучшие 45 минут с тех пор, как я возглавил команду

02 мая 2021

Маурисио Почеттино, getty images

Наставник парижан остался доволен игрой своих подопечных в первой половине встречи.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов своего клуба с Манчестер Сити.

"Возможно, это были лучшие 45 минут с тех пор, как я возглавил команду четыре месяца назад. Причем против сильной команды, которая выиграет чемпионат Англии.

Во втором тайме мы не смогли сохранить такой же уровень игры. Возможно, мы просто устали. Над этим надо работать в межсезонье", – сказал аргентинский специалист.

Ранее Почеттино заявлял, что Хосеп Гвардиола — один из лучших тренеров мира, а Манчестер Сити — одна из лучших команд планеты.

 

Источник: Le Parisien

Команды
статьи по теме:
Карим Бензема, Getty Images 02 мая 2021 Бензема за три месяца набрал 14 голевых действий в чемпионате — среди топ-5 лиг больше только у Месси
Зинедин Зидан (на заднем плане) и Ягобо Аррасате после матча, Getty Images 02 мая 2021 Зидан — об игре против Осасуны: Я никогда не говорил, что мы будем выигрывать все трофеи, но мы постараемся это сделать
Игроки Манчестер Сити, getty images 02 мая 2021 Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:2 Видео голов и обзор матча
Мирча Луческу, getty images 02 мая 2021 Луческу: Футболисты Динамо должны играть согласно чемпионскому титулу
Юрий Максимов, фото Ворскла 02 мая 2021 Максимов: Все бывает в жизни. Но пропускать пять мячей — это очень много
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль. Накануне 02 мая 2021 Манчестер Юнайтед — Ливерпуль. Накануне
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль, Getty Images 02 мая 2021 Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: прогноз на матч АПЛ
Радость игроков Милана, getty images 02 мая 2021 Милан — Беневенто 2:0 Видео голов и обзор матча
Реал — Осасуна, Getty Images 02 мая 2021 Реал — Осасуна 2:0 Видео голов и обзор матча
Михаэль Цорк, Getty Images 02 мая 2021 Спортдир Боруссии Д: У Санчо есть джентельменское соглашение об уходе из клуба, у Холанда — нет
 
 Rambler's Top100