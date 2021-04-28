Марсело рискует пропустить ответный поединок против Челси из-за парламентских выборов в Испании

Реал подал апелляцию, однако по-прежнему нет окончательного решения по освобождению бразильца от данных обязательств.

Кадровые проблемы мадридского Реала в обороне могут усугубиться в ответном поединке против Челси в рамках полуфинала Лиги чемпионов, проведение которого запланировано на 5 мая на лондонском стадионе Стэмфорд Бридж.

Как сообщает Marca, левый защитник "сливочных" Марсело получил повестку, по которой должен в обязательном порядке присутствовать на избирательном участке в роли наблюдателя на выборах в Мадридскую ассамблею, которые состоятся 4 мая.

Ввиду этого бразильский латераль рискует не отправиться с командой в Лондон на ответную встречу с Челси. Руководство Реала уже подало апелляцию, однако на данном этапе нет окончательного решения по освобождению бразильца от вышеупомянутых обязательств по рабочим причинам.

Более того, вылет Марсело в Великобританию отдельно от команды непосредственно в день матча с "пенсионерами" также осложнен ввиду карантинных правил, утвержденных из-за распространения пандемии коронавируса.

Кроме бразильца, на выборы призван еще и защитник Виктор Чуст, который в последнее время часто попадал в заявку первой команды из-за кадровой ограниченности.

Интересно, что в 2019 году в такую же ситуацию попал вратарь Леванте Айтор Фернандес. "Лягушки" дважды обращались с апелляцией в избирательный совет и лишь со второго раза этот орган принял обращение клуба и освободил Айтора от гражданских обязательств. Случилось это уже утром в день матча Примеры с Атлетиком.

Напомним, что первая встреча Реала и Челси на стадионе имени Альфредо Ди Стефано завершилась ничьей. Смотреть видео голов и обзор этого матча вы можете на Football.ua.