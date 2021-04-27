Бензема и Винисиус составят дуэт форвардов Реала в матче с Челси

Зинедин Зидан и Томас Тухель определились с составами на матч Лиги чемпионов.

В 22:00 на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде стартует первый полуфинал Лиги чемпионов Реал — Челси. Уже известны стартовые составы на поединок.

Зидан решил сыграть по схеме 3-5-2 с Бензема и Винисиусом в атаке. Его визави решил использовать схему 3-4-3 с Пулишичем, Маунтом и Вернером впереди.

Реал: Куртуа — Милитао, Варан, Начо — Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело — Бензема, Винисиус.

Запасные: Азар, Альтубе, Аррибас, Асенсио, Бланко, Гутьеррес, Иско, Лунин, Мариано, Одриосола, Родриго.

Челси: Менди — Кристенсен, Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Пулишич, Вернер, Маунт.

Запасные: Кепа, Абрахам, Алонсо, Гилмур, Джеймс, Жиру, Зиеш, Зума, Кабайеро, Хаверц, Хадсон-Одои, Эмерсон.

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