УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года

С 2024 года в турнире будет принимать участие 36 команд, не будет групп, и как минимум по 10 матчей с ростом доходов.

УЕФА одобрил реформу главного еврокубкового турнира Лиги чемпионов с 2024 года, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, новая реформа предполагает, что в обновленном турнире будет принимать участие 36 команд, что на четыре больше чем сейчас. Также будут предоставлены места для элитных клубов, которые провалили квалификацию.

Помимо этого не будет группового этапа и вместо него будет одна лига, где восемь лучших команд пройдут в плей-офф. Остальные примут участие в новом отборочном раунде плей-офф.

Новый формат турнира гарантирует всем командам по 10 поединков, что поможет клубам увеличить их доход.

Отметим, что сегодня ночью было объявлено о создании европейской Суперлиги, в которую уже вошли, как минимум 12 клубов топ-клубов Европы.