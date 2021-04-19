УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года

19 апреля 2021

Getty Images

С 2024 года в турнире будет принимать участие 36 команд, не будет групп, и как минимум по 10 матчей с ростом доходов.

УЕФА одобрил реформу главного еврокубкового турнира Лиги чемпионов с 2024 года, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, новая реформа предполагает, что в обновленном турнире будет принимать участие 36 команд, что на четыре больше чем сейчас. Также будут предоставлены места для элитных клубов, которые провалили квалификацию.

Помимо этого не будет группового этапа и вместо него будет одна лига, где восемь лучших команд пройдут в плей-офф. Остальные примут участие в новом отборочном раунде плей-офф.

Новый формат турнира гарантирует всем командам по 10 поединков, что поможет клубам увеличить их доход.

Отметим, что сегодня ночью было объявлено о создании европейской Суперлиги, в которую уже вошли, как минимум 12 клубов топ-клубов Европы.

статьи по теме:
Гари Невилл, фото Sky Sports 19 апреля 2021 Гари Невилл: Я люблю МЮ, но всех участников Суперлиги надо исключить из АПЛ
Getty Images 15 апреля 2021 Кто выиграет Лигу чемпионов-2020/21?
Трофей Лиги чемпионов, фото Getty Images 16 апреля 2021 Лига чемпионов-2020/21: расписание и результаты матчей
Почему Суперлига — абсолютное зло 19 апреля 2021 Почему Суперлига — абсолютное зло
Getty Images 15 апреля 2021 Стали известны даты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
Ханса-Йоахима Вацке (слева) и Карл-Хайнц Румменигге, Getty Images 19 апреля 2021 Три топ-клуба Германии отказались принимать участие в Суперлиге
 
 Rambler's Top100