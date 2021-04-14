Салах, Мане и Фирмино — в старте на матч против Реала

14 апреля 2021

Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане, getty images

В стартовых составах команд сегодня без неожиданностей.

Стали известны стартовые составы на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом.

Главные тренеры команд обошлись без сенсаций.

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Милнер — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Дэвис Х, Адриан, Алькантара, Дэвис Б, Жота, Кейта, Кларксон, Кэйн, Окслейд-Чемберлен, Уильямс, Цимикас, Шакири

Реал: Куртуа — Вальверде, Милитао, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Жуниор Винисиус

Запасные: Альтубе, Аррибас, Иско, Лунин, Марвин, Мариано, Марсело, Одриосола, Родриго, Чуст

Напомним, что первая встреча команд завершился со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

Матч Ливерпуль  — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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