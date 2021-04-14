Зинченко сыграет в стартовом составе Манчестер Сити в ответной игре против Боруссии Д

14 апреля 2021

Александр Зинченко, Getty Images

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют дортмундская Боруссия и Манчестер Сити.

Уже совсем в скором времени мы будем знать полный список участников полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, а тем временем, одну из последних путевок на данную стадию разыграют дортмундская Боруссия и Манчестер Сити.

От Эдина Терзича и Хосепа Гвардиолы мы увидели только одну замену в стартовых составах, после игры недельной давности (2:1, в пользу "горожан") — украинец Александр Зинченко сыграет в обороне гостей с первых минут.

Боруссия Д: Хитц — Морей, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Беллингем, Джан, Дауд — Кнауфф, Холанд, Ройс.

Запасные: Бюрки, Дрляча, Азар, Шульц, Брандт, Рейнир, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Рейна, Рашль.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Силва, Фоден.

Запасные: Штеффен, Траффорд, Аке, Стерлинг, Жезус, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Канселу, Гарсия.

Матч Боруссия Д — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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