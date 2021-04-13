Модрич: Очень доволен своей игрой в этом сезоне

Хорватский полузащитник прокомментировал свои выступления перед игрой против Ливерпуля.

Полузащитник Реала Лука Модрич прокомментировал предстоящую игру против Ливерпуля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою игру.

Нельзя играть на удержание результата. Очень доволен своей игрой в этом сезоне. Чувствую себя отлично. Надо не сбавлять до конца сезона", — приводит слова хорвата официальный сайт УЕФА.

Встреча между Ливерпулем и Реалом состоится 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.