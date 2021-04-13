Данилу Перейра сыграет в центре обороны ПСЖ в отвтеной игре против Баварии

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют ПСЖ и мюнхенская Бавария.

В ответном поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ постарается отстоять то преимущество, которое ему удалось добыть на поле Альянц Арены против мюнхенской Баварии (3:2).

Маурисио Почеттино на предстоящий поединок решил закрыть дыру в центре обороны, спровоцированную травмой Маркиньоса, за счет перемещения на эту позицию Данилу Перейра, в то время как Паредес займет место португальца в опорной зоне.

Ханс-Дитер Флик, в свою очередь, должен был компенсировать травму Горецки за счет перемещения Алабы в опорную зону, в то время как Боатенг дополнит Эрнандеса в центре обороны.

ПСЖ: Навас — Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло — Паредес, Гуйе — Ди Мария, Неймар, Дракслер — Мбаппе.

Запасные: Рико, Сайдани, Керер, Верратти, Рафинья, Кин, Сарабия, Эррера, Флоренци, Баккер, Пембеле, Нагера.



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Алаба — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг.

Запасные: Нюбель, Мартинес, Сарр, Ньянзу, Мусиала, Станшич, Цайзер.



Матч ПСЖ — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.