Данилу Перейра сыграет в центре обороны ПСЖ в отвтеной игре против Баварии

В ответном поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ постарается отстоять то преимущество, которое ему удалось добыть на поле Альянц Арены против мюнхенской Баварии (3:2).
Маурисио Почеттино на предстоящий поединок решил закрыть дыру в центре обороны, спровоцированную травмой Маркиньоса, за счет перемещения на эту позицию Данилу Перейра, в то время как Паредес займет место португальца в опорной зоне.
Ханс-Дитер Флик, в свою очередь, должен был компенсировать травму Горецки за счет перемещения Алабы в опорную зону, в то время как Боатенг дополнит Эрнандеса в центре обороны.
ПСЖ: Навас — Дагба, Данилу, Кимпембе, Диалло — Паредес, Гуйе — Ди Мария, Неймар, Дракслер — Мбаппе.
Запасные: Рико, Сайдани, Керер, Верратти, Рафинья, Кин, Сарабия, Эррера, Флоренци, Баккер, Пембеле, Нагера.
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Алаба — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг.
Запасные: Нюбель, Мартинес, Сарр, Ньянзу, Мусиала, Станшич, Цайзер.
Матч ПСЖ — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.