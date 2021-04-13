Гвардиола: Постараемся показать хороший футбол и выиграть ответный матч

Главный тренер Манчестер Сити дал комментарий перед матчем с Боруссией Д.

В рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между дортмундской Боруссией и английским Манчестер Сити.

Хосеп Гвардиола заверил, что его команда будет играть на победу в данной встрече.

"Невероятно приятно снова играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. В следующем сезоне мы опять будем участвовать в этом турнире благодаря удачному выступлению в премьер-лиге. Мы проведем тренировку, потом полетим в Германию, там плотно поужинаем. С нетерпением ждем начала матча. Конечно, ничего нам еще не гарантировано. В первом поединке нам удалось добиться хорошего результата. Постараемся показать хороший футбол и выиграть ответный матч.

Нам нужно постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не так важно, что было в первом матче, ведь впереди ответный поединок. Наша задача — отправиться в Дортмунд и сделать все возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы хотим навязать оппоненту свои условия и снова выиграть.

Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2021/22. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз кряду. Никому из представителей премьер-лиги ранее такое не удавалось. Это прекрасно! Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия Д — Манчестер Сити состоится 14 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.