Консейсау: Приехали на ответный матч с Челси для того, чтобы решить сложнейшую задачу

Наставник Порту высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Челси.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов лондонский Челси встретится с Порту. Главный тренер португальского клуба Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы уверены в себе. Конечно, нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно для того, чтобы это сделать. Мы представляем великий клуб и в связи с этим всегда испытываем особенные чувства. В подобных матчах можно заплатить очень дорогую цену, если броситься вперед всей командой со стартовым свистком".

"Необходимо сыграть компактно и быть сплоченным коллективом. Нужно не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. В противном случае мы бы одержали победу. Постараемся показать еще более качественную командную игру в ответной встрече", — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Челси — Порту состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.