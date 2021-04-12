Тухель: Порту в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов

Наставник Челси высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Порту.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов лондонский Челси встретится с Порту. Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, затронув тактические аспекты игры.

"План с постоянной нацеленностью на ворота соперника не всегда работает. Нужно четко понимать, что в матчах с Порту всегда будут удачные и неудачные отрезки. В первом матче мы порой контролировали игру, создавали полумоменты, хорошо использовали контрпрессинг. Вместе с тем, Порту временами тоже вел игру. Иногда наш соперник активно нагружает фланги, задавая множество вопросов. В общем, в первой встрече были взлеты и падения, инициатива переходила от одной команды к другой. Но так и должно было быть".

"Пассивная манера игры? Так мы не играем, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал. Наверное, Порту в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Челси — Порту состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.