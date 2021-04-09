Винисиус Жуниор — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Вингер Реала оформил дубль в ворота Ливерпуля, тем самым помог своей команде добыть уверенную победу.

Крайний полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор стал главным героем первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля, который завершился для его команды уверенной победой со счетом 3:1.

20-летний бразилец записал на свой счет дубль в ворота мерсисайдцев. За такую результативность болельщики определили Винисиуса в качестве лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

В голосовании бразильскому вингеру удалось опередить Кевина де Брюйне из Манчестер Сити, Килиана Мбаппе из ПСЖ, а также Жоржиньо из лондонского Челси.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Ливерпуль вы можете на Football.ua

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