Беллингэм: Манчестер Сити — блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая

Хавбек Боруссии Д высказался о поражении в матче против Манчестер Сити.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов дортмундская Боруссия упустила ничью с Манчестер Сити на последних минутах встречи. Полузащитник "шмелей" Джуд Беллингэм поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы хорошо опекали соперников, когда они владели мячом. Порой и им самим было трудно отобрать его у нас — мы контролировали мяч успешно, эффективно. Наш гол получился великолепным: с выводом Марко в штрафную и прекрасным завершающим ударом. Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но наш выездной мяч способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге".

"Сейчас я очень устал. Сити — блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь, — это мировой класс. Дашь де Брейне немного времени рядом со штрафной, и он забьет. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло. Мы немного разочарованы, но надо двигаться дальше", — заявил Беллингэм в эфире BT Sport.

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