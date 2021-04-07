Робертсон: В первом матче с Реалом мы не заслужили ничего хорошего

Фулбек Ливерпуля высказался о поражении от Реала в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Реал одержал уверенную победу над Ливерпулем. Крайний защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы не очень хорошо начали матч. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение. Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись".

"В этот вечер мы не заслужили ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня", — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

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