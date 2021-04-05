Санчо не тренировался с Боруссией Д накануне матча с Манчестер Сити

Хавбек вряд ли сыграет первый матч четвертьфинала с командой Хосепа Гвардиолы.

Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо продолжает восстанавливается от травмы, полученной в начале марта.

Англичанин, вероятно, не поможет "шмелям" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, который запланирован на завтра, 5-е апреля.

По информации The Athletic, в воскресенье Санчо не тренировался с общей группой дортмундского клуба.

При этом отмечается, что к ответному матчу с "горожанами", запланированному на 14 апреля, игрок, скорее всего, успеет восстановиться.

Напомним, что ранее Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, забившим 35 голов.

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