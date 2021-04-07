Клопп: В первом матче мы не заработали на право играть в полуфинале Лиги чемпионов

Коуч высказался о первом поединке.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского Реала в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

"В первом матче мы не заработали на право играть в полуфинале Лиги чемпионов. Единственное, что я могу выделить кроме нашего гола, что это только первый матч. Мы играли недостаточно хорошо против Реала, облегчили им положение.

Мы не заслуживали большего, но один гол и игра во втором тайме мне понравилось. Это наш спасательный круг. Почему я заменил Кейта? Мне не понравилась, как он играл. Но он — не единственный, кто провел не лучший матч. Замена была тактической".

"Мы должны были действовать интенсивно при владении мячом во второй половине встречи. Нельзя обороняться против скоростных игроков Реала, когда ты отдаешь им мяч в неподходящий момент.

Если ты теряешь мяч в подходящий момент, это нормально. Мы же теряли его в самых простых ситуациях, скоростные игроки высокого класса убегали один в один. Нам нужно быть лучше во владении мячом", — цитирует Клоппа ВВС.

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