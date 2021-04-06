Манчестер Сити — Боруссия Д. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс первого матча 1/4 Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский Манчестер Сити сойдется в противостоянии с немецкой Боруссией Дортмунд, которое пройдет в Манчестере на стадионе Этихад.

Манчестер Сити — Боруссия Д

Вторник, 6 апреля, 22:00. Этихад, Манчестер. Арбитр — Овидиу Хацеган (Румыния). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

Противостояния с Боруссией из Менхенгладбаха на предыдущем этапе плей-офф показали, что коллектив Хосепа Гвардиолы в его нынешнем состоянии достаточно сложно запугать даже наиболее дерзким коллективом группового раунда. Однако, с Боруссией из Дортмунда ситуация для Манчестер Сити будет обстоять совершенно иным образом. Во всяком случае, сам класс футболистов команды Эдина Терзича уже будет несколько выше, что должно вывести предстоящую пару матчей на совершенно иной уровень борьбы.

И тем не менее, главным вопросом перед стартом четвертьфинала все равно остается способность оппонентов остановить "горожан", которые уж слишком резво смотрятся что на внутренней, что на международной арене. Хосеп Гвардиола уже успел посчитать: "Три победы в АПЛ — и Сити точно станет чемпионом в этом году". Но все мы понимаем, что амбиции у этой команды не просто находятся выше, а и заглядывают далеко за горизонт. "Голубая" половина Манчестера хочет увидеть в своих руках все возможные кубки в этом году, и надо сказать, что у них есть для этого все предпосылки.

С одной стороны, когда Боруссии Д во время церемонии жеребьевки вручили в соперники текущего лидера АПЛ, то "шмелям" где-то можно было посетовать на неудачу. Но в то же самое время, справедливым будет отметить тот факт, что лучшего оппонента для атакующего Дортмунда, кроме такого же атакующего Сити, подыскать было бы невозможно. Есть большие надежды на то, что мы находимся на пороге большого столкновения двух результативных коллективов, в перипетиях которого вполне можно будет закрыть глаза на определенные проблемы немецкой команды.

А они действительно присутствуют. Эдин Терзич — "буферный" человек на посту главного тренера, и его главная задача сейчас — не давать фанатам потерять интерес к команде, перед приходом Марко Розе в межсезонье. Очевидно, что с помощью матчей Лиги чемпионов УЕФА это будет делать гораздо проще, а Бундеслига… там уже проиграна чемпионская гонка, и есть проблемы с попаданием в главный клубный европейский турнир на следующий год. Поэтому, борьба против Манчестер Сити — единственный способ выжить для "шмелей". У них в обойме присутствуют серьезные клубные активы, и без Лиги чемпионов сохранить их в летний период точно не удастся.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Манчестер Сити: 5

Боруссия Д: 12

Интересные факты

– В последних 10 из 11 матчей в Лиге чемпионов Манчестер Сити забивал не менее двух голов;

– Голевая серия Боруссии Д в Лиге чемпионов насчитывает уже 8 поединков;

– В 8 из 9 последних матчей Лиги чемпионов на Этихаде на второй тайм приходилось, как минимум, два результативных удара.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Канселу﻿ — Бернарду Силва﻿, Родри, Гюндоган — Фоден, де Брюйне, Стерлинг.

Боруссия Д: Хитц — Менье﻿, Аканжи, Хуммельс, Геррейру —Дилэйни,﻿ Беллингэм, Дауд — Азар, Ройс — Холанд.

Не сыграют: … — Санчо, Загаду, Мукоко.

Комментарии тренеров перед матчем

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити

"Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть — одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как к предыдущему, и как к матчу до него, и как ко всем матчам за последние четыре месяца.

Может, в этом сезоне Боруссии Д не хватает стабильности, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок — это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дауд... да кто угодно! Холанд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили Севилью, которая всего здорово играет в плей-офф".

Эдин Терзич, и.о. главного тренера Боруссии Д

"Оба матча мы должны провести на высоте, от первой секунды до последней, а если понадобится, то и дополнительное время. Победить Манчестер Сити было бы особенным достижением. Гвардиола, несомненно, один из лучших тренеров мира, его команды доминируют в футболе почти 15 лет".