Жота: Скорее всего, Клопп угадает тактику Реала

Форвард Ливерпуля высказался о следующем матче против Реала в Лиге чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Реал примет на своем поле Ливерпуль. Нападающий "красных" Диогу Жота поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы переживаем хороший период. Перед паузой на сборные мы одержали две сухие победы, а сейчас продолжили победную серию и хорошо сыграли против Арсенала".

"Завтрашний матч будет серьезным испытанием, мы должны быть к этому готовы. Соперник играет так, что придется много бегать и бороться. Реал — рекордсмен по числу трофеев в Лиге чемпионов. Они привыкли к матчам плей-офф, и нам необходимо будет показать свой лучший футбол".

"Очень важно, как именно сыграет Реал. Понятно, что наш тренер, скорее всего, угадает тактику соперника, но никогда нельзя быть полностью уверенным. Необходимо как следует подготовиться и знать комбинации Реала. Они отнесутся к матчу так же. Что надо сделать, это показать свою лучшую игру и понимать, как будет играть Реал в три или в четыре защитника", — приводит слова Жоты официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Реал Мадрид — Ливерпуль состоится во вторник, шестого апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.