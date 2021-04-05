Родри: Игра Холанда впечатляет, но мы не фокусируемся на одном игроке

Хавбек Ман Сити высказался о следующем матче против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Манчестер Сити примет на своем поле дортмундскую Боруссию. Полузащитник "горожан" Родри поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Игра Холанда впечатляет. Ему, кажется, всего 21 год, а он уже столько забивает. Но мы не фокусируемся на одном игроке".

"Дортмунд — команда с громким именем в Европе. Помню, играл с ними еще за Атлетико, было тяжело. У них много молодых игроков, но и опытные тоже есть", — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити — Боруссия Д состоится во вторник, шестого апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.