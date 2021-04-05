Клопп: Киевский финал Лиги чемпионов стал для нас тяжелым вечером

Наставник Ливерпуля высказался о следующем матче против Реала в Лиге чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Реал примет на своем поле Ливерпуль. Главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Это захватывающе! Понятно, что это сложный жребий, но меня все устраивает, потому что, если посмотреть на все другие команды, вы подумаете: "Боже мой!" Потому что все они очень сильные".

"Я очень жду этих матчей. Всего три года прошло с нашей прошлой встречи, и это был тяжелый вечер для нас, так что получить шанс сыграть с ними снова — это круто", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Реал Мадрид — Ливерпуль состоится во вторник, шестого апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.