Холланд, Ройс и Санчо возглавят атаку Дортмунда в матче с Севильей

Севилья примет на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Тренерские штабы обеих команды определись со стартовыми составами на данное противостояние.
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Фернандо, Ракитич, Жордан — Сусо, Эн-Несири, Гомес.
Запасные: Вацлик, Пастор, Гомес, Рекик, Гудель, Де Йонг, Мунир, Родригес, Видаль, Торрес.
Боруссия Дортмунд: Хитц — Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Морей - Дауд, Джан, Беллингем, Ройс, Холланд, Санчо.
Запасные: Унбехаун, Дрляча, Шульц, Мукоко, Брандт, Рейнир, Менье, Тиггес, Пасслак, Рейна, Кнауфф.
Напомним, матч Севилья — Боруссия Д состоится 17 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.