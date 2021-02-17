Холланд, Ройс и Санчо возглавят атаку Дортмунда в матче с Севильей

17 февраля 2021

Холланд, Ройс и Санчо возглавят атаку Дортмунда в матче с Севильей

Представляем вашему вниманию стартовые составы Севильи и Боруссии Дортмунд на матч Лиги чемпионов.

Севилья примет на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренерские штабы обеих команды определись со стартовыми составами на данное противостояние.

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро  Фернандо, Ракитич, Жордан —  Сусо, Эн-Несири, Гомес.

Запасные: Вацлик, Пастор, Гомес, Рекик, Гудель, Де Йонг, Мунир, Родригес, Видаль, Торрес.

Боруссия Дортмунд: Хитц — Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Морей - Дауд, Джан, Беллингем, Ройс, Холланд, Санчо.

Запасные: Унбехаун, Дрляча, Шульц, Мукоко, Брандт, Рейнир, Менье, Тиггес, Пасслак, Рейна, Кнауфф.

Напомним, матч Севилья — Боруссия Д состоится 17 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

 
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