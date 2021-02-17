лента новостей

21:49

Порту — Ювентус: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

21:45

Севилья — Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

21:30

Холланд, Ройс и Санчо возглавят атаку Дортмунда в матче с Севильей

21:07

Бразильские фланги защиты и Маккенни с первых минут — решение Пирло на первый матч против Порту

18:20

Холанд: Назову Боруссию Д "андердогом" Лиги чемпионов, а там посмотрим

15:21

Лидер Севильи восстановился после травмы перед матчем с Боруссией Д

14:28

Месси не нанес ни одного удара по воротам ПСЖ с игры

12:57

Мбаппе обошел Зидана в списке лучших французских бомбардиров плей-офф Лиги чемпионов

12:27

Бонуччи пропустит около трех недель из-за травмы

11:50

Де Йонг — о 1:4 с ПСЖ: После перерыва соперник был сильнее