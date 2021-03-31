УЕФА отменил ограничение по числу зрителей на трибунах

31 марта 2021

Getty Images

УЕФА разрешил странам самим принимать решение о допуске зрителей на международные соревнования.

Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть болельщиков на трибуны в матчах под эгидой УЕФА в размере 30% от вместимости стадиона.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной или государственной власти", — сказано в заявлении УЕФА.

Также отмечается, что при этом сохраняется запрет для болельщиков гостевых команд, которые не смогут посетить выездные матчи, как минимум до мая.

Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил пять замен в матчах финального турнира Евро-2020.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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