Коке: Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру

18 марта 2021

Коке, Getty Images

Полузащитник мадридского Атлетико прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов после дуэли против Челси.

Неудачное выступление в номинально домашнем поединке против лондонского Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА вынудило мадридский Атлетико отправиться на Стэмфорд Бридж с исключительной целью — добиться наиболее комфортного варианта победного счета.

Однако, как и в первом матче, команда Диего Симеоне ничего не смогла противопоставить подопечным Томаса Тухеля в атакующем плане, пропустив при этом два дополнительных мяча в свои ворота (0:2).

Челси — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

Капитан "матрасников" Коке в своем послематчевом интервью официальному сайту УЕФА порассуждал о причинах повторного поражения его команды:

"Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником. Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме.

Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру. Мы были полностью уверены в нашей команде, так как мы здорово выступаем в чемпионате", — подытожил испанский полузащитник.

В распоряжении Атлетико остается единственный турнир в текущем сезоне — испанская Ла Лига, в рамках которой в следующем туре сыграет домашний поединок против Алавеса.

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