Коке: Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру

Полузащитник мадридского Атлетико прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов после дуэли против Челси.

Неудачное выступление в номинально домашнем поединке против лондонского Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА вынудило мадридский Атлетико отправиться на Стэмфорд Бридж с исключительной целью — добиться наиболее комфортного варианта победного счета.

Однако, как и в первом матче, команда Диего Симеоне ничего не смогла противопоставить подопечным Томаса Тухеля в атакующем плане, пропустив при этом два дополнительных мяча в свои ворота (0:2).

Челси — Атлетико 2:0 Видео голов и обзор матча

Капитан "матрасников" Коке в своем послематчевом интервью официальному сайту УЕФА порассуждал о причинах повторного поражения его команды:

"Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником. Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме.

Если бы мы сомневались в своих способностях, то не стали бы выходить на игру. Мы были полностью уверены в нашей команде, так как мы здорово выступаем в чемпионате", — подытожил испанский полузащитник.

В распоряжении Атлетико остается единственный турнир в текущем сезоне — испанская Ла Лига, в рамках которой в следующем туре сыграет домашний поединок против Алавеса.