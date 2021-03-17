Нюбель сыграет с первых минут против Лацио

17 марта 2021

АЛександер Нюбель, getty images

Стали известны составы команд на матч Лиги чемпионов.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария сыграет против римского Лацио. 

Ханси-Дитер Флик доверил место в стартовом составе Александеру Нюбелю. У Лацио, в свою очередь, в запасе остался Иммобиле.

Бавария: Нюбель — Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес— Киммих, Горецка — Сане, Мюллер, Гнабри — Левандовски

Запасные: Шнеллер, Зюле, Мартинес, Чупо-Мотинг, Дэвис, Сарр, Рока, Мусиала

Лацио: Рейна — Марушич, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Эскаланте, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Мурики

Запасные: Стракоша, Патрик, Лейва, Перейра, Худт, Пароло, Иммобиле, Лулич, Катальди, Мусаккьо, Акпа-Акпро

Текстовая онлайн-трансляция поединка Бавария — Лацио будет доступна на Football.ua. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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