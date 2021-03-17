Челси — Атлетико: вспоминаем историю противостояния в главном еврокубке

Сегодня состоится ответный поединок 1/8 финала чемпионской лиги между Челси и Атлетико. В преддверии второго акта данного интригующего противостояния предлагаем вам вспомнить предыдущие встречи обеих команд в главном еврокубке. Важное уточнение: именно в Лиге чемпионов, а затрагивать разгром "синих" в Суперкубке УЕФА-2012 мы не будем.
Групповой этап сезона-2009/10
Первое пересечение обоих коллективов произошло в розыгрыше ЛЧ-09/10. Те "матрасники" были лишь на пути к нынешнему статусу, а до прихода Диего Симеоне оставалось еще два года.
Несмотря на наличие в составе "индейцев" таких качественных игроков, как Рауль Гарсия, Серхио Агуэро, Диего Форлана, Хосе Антонио Рейеса и других Атлетико не сумел навязать серьёзную конкуренцию не только Челси, но и Порту, добыв лишь три ничьих, да и то две из них случились с аутсайдером АПОЭЛем.
Челси так и вовсе покуражился над командой Абеля Ресино в третьем туре, забив в Лондоне четыре безответных мяча.
В матче на Висенте Кальдерон мадридцы сумели сыграть более достойно. Забив первыми (Агуэро), они пропустили два мяча в концовке от Дидье Дрогба, но всё тому же аргентинскому снайперу удалось сравнять счёт, правда, та ничья была важна лишь в контексте борьбы за третью строчку с киприотами. К слову, успешную. Зато Лигу Европы потом выиграли.
Полуфинал сезона-2013/14
Единственная встреча в плей-офф главного евротурнира до текущего сезона произошла в кампании 2013/14. В Мадриде команды вернувшегося на Стэмфорд Бридж Жозе Моуриньо и Диего Симеоне расписали гроссмейстерскую нулёвку, а вот в ответной встрече в Лондоне "матрасники" добыли довольно уверенную победу, даже несмотря на быстрый гол от собственной иконы Фернандо Торреса.
Групповой этап сезона-2017/18
Вы заметили любопытную закономерность? В каждом двухматчевом раунде между этими командами хотя бы один матч непременно заканчивался вничью. Не стало исключением и рандеву в 2017 году.
На Ванда Метрополитано победу отпраздновали "пенсионеры". Антуан Гриззман открыл счёт с пенальти, но во втором тайме будущий игрок "кольчонерос" Альваро Мората восстановил паритет, а в добавленное время Миши Батшуайи принёс три очка английском коллективу.
По итогам того группового этапа Атлетико, как в сезоне-2009/10, занял лишь третье место в своё квартете, упустив путёвку в плей-офф в битвах с Карабахом, так что ничья на Стэмфорд бридж уже ничего не решала.
1/8 текущего сезона
Закончим самым свежим поединком, который вы и так помните. Первый поединок в Мадриде получился проверкой нервов и тактических замыслов Диего Симеоне и Томаса Тухеля, а всё решила итоговая "бисиклета" в исполнении Оливье Жиру.