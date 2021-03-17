Челси — Атлетико: вспоминаем историю противостояния в главном еврокубке

Football.ua освежил в памяти противостояния английской и испанской команды образца минувших дней.

Сегодня состоится ответный поединок 1/8 финала чемпионской лиги между Челси и Атлетико. В преддверии второго акта данного интригующего противостояния предлагаем вам вспомнить предыдущие встречи обеих команд в главном еврокубке. Важное уточнение: именно в Лиге чемпионов, а затрагивать разгром "синих" в Суперкубке УЕФА-2012 мы не будем.

Групповой этап сезона-2009/10

Первое пересечение обоих коллективов произошло в розыгрыше ЛЧ-09/10. Те "матрасники" были лишь на пути к нынешнему статусу, а до прихода Диего Симеоне оставалось еще два года.

Несмотря на наличие в составе "индейцев" таких качественных игроков, как Рауль Гарсия, Серхио Агуэро, Диего Форлана, Хосе Антонио Рейеса и других Атлетико не сумел навязать серьёзную конкуренцию не только Челси, но и Порту, добыв лишь три ничьих, да и то две из них случились с аутсайдером АПОЭЛем.

Челси так и вовсе покуражился над командой Абеля Ресино в третьем туре, забив в Лондоне четыре безответных мяча.

В матче на Висенте Кальдерон мадридцы сумели сыграть более достойно. Забив первыми (Агуэро), они пропустили два мяча в концовке от Дидье Дрогба, но всё тому же аргентинскому снайперу удалось сравнять счёт, правда, та ничья была важна лишь в контексте борьбы за третью строчку с киприотами. К слову, успешную. Зато Лигу Европы потом выиграли.

Полуфинал сезона-2013/14

Единственная встреча в плей-офф главного евротурнира до текущего сезона произошла в кампании 2013/14. В Мадриде команды вернувшегося на Стэмфорд Бридж Жозе Моуриньо и Диего Симеоне расписали гроссмейстерскую нулёвку, а вот в ответной встрече в Лондоне "матрасники" добыли довольно уверенную победу, даже несмотря на быстрый гол от собственной иконы Фернандо Торреса.

Групповой этап сезона-2017/18

Вы заметили любопытную закономерность? В каждом двухматчевом раунде между этими командами хотя бы один матч непременно заканчивался вничью. Не стало исключением и рандеву в 2017 году.

На Ванда Метрополитано победу отпраздновали "пенсионеры". Антуан Гриззман открыл счёт с пенальти, но во втором тайме будущий игрок "кольчонерос" Альваро Мората восстановил паритет, а в добавленное время Миши Батшуайи принёс три очка английском коллективу.

По итогам того группового этапа Атлетико, как в сезоне-2009/10, занял лишь третье место в своё квартете, упустив путёвку в плей-офф в битвах с Карабахом, так что ничья на Стэмфорд бридж уже ничего не решала.

1/8 текущего сезона

Закончим самым свежим поединком, который вы и так помните. Первый поединок в Мадриде получился проверкой нервов и тактических замыслов Диего Симеоне и Томаса Тухеля, а всё решила итоговая "бисиклета" в исполнении Оливье Жиру.