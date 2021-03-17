Челси — Атлетико. Накануне

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Челси сойдется в противостоянии с Атлетико, которое пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
Челси — Атлетико
Среда, 17 марта, 22:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO
Челси по-прежнему не знает поражений с тех пор, как команду возглавил Томас Тухель вместо Фрэнка Лампарда в конце января этого года. В 12-ти поединках во всех турнирах под руководством немецкого специалиста "пенсионеры" одержали восемь побед, при этом им удалось вернуться в зону Лиги чемпионов и расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Томас Тухель бьет всевозможные рекорды на Стэмфорд Бридж, ведь с его приходом Челси действительно стал очень мало пропускать, проводя раз за разом матчи на "ноль". Тем не менее, несмотря на это, нельзя сказать, что игра лондонского клуба идеальна и отработана до автоматизма. Далеко ходить не надо и вспомним последний выездной поединок АПЛ против Лидса, в котором игроки Челси крайне редко обостряли и зациклились на выходах из обороны с помощью коротких передач. Эта встреча в конечном итоге завершилась в нулевую ничью, однако команда Бьелсы неоднократно могла подловить своего соперника на ошибках в обороне.
Что касается Атлетико, подопечные Диего Симеоне по-прежнему являются лидерами турнирной таблицы Ла Лиги, но в последнее время они несколько растеряли свое подавляющее преимущество в количестве набранных очков, позволив главным конкурентам сократить свое отставание. Причинами стали систематические ничьи в матчах против таких непримечательных соперников, как Хетафе, Леванте и Сельта.
Теперь отставание в турнирной таблице от каталонской Барселоны, занимающей вторую строчку, составляет всего четыре пункта, при этом под вопросом стоит и дальнейшее участие Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом формально домашнем матче коллектив Симеоне потерпел минимальное поражение от Челси в Будапеште, а автором единственного гола стал нападающий Оливье Жиру.
Нет никаких сомнений, что, несмотря на неудовлетворительный результат в первом противостоянии с "пенсионерами", у Атлетико остаются неплохие шансы на то, чтобы перевернуть положение дел в свою пользу в ответном матче. Мадридский клуб неоднократно доказывал, что способен на камбэк. Вспомните только гостевой матч с Ливерпулем годичной давности, когда "матрасники" сумели перевернуть ход противостояния и выбить "красных" из розыгрыша Лиги чемпионов по итогам дополнительного времени.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Челси: 14
Атлетико: 5
Интересные факты
- В последних пяти матчах Атлетико в Лиге чемпионов было забито меньше 3 голов;
- Челси провел на "ноль" 5 из последних 7 матчей Лиги чемпионов;
- Челси одержал победу в 5 из последних 6 матчей Лиги чемпионов.
Ориентировочные составы
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо — Хадсон-Одои, Жиру, Вернер
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Савич, Эрмосо — Карраско, Коке, Льоренте, Лемар — Феликс, Суарес
Не сыграют: Жоржиньо, Маунт — ...
Под вопросом: Тиаго Силва, Жоржиньо — ...
Комментарии тренеров перед матчем
Томас Тухель, главный тренер Челси
"Нас ждет непростое испытание, не менее сложное, чем в первом матче. В первом поединке мы сыграли блестяще, постараемся это повторить. Не думаю, что игра Атлетико будет сильно отличаться от поединка в Бухаресте. Наша же задача будет одинаковой в любом случае, мы постараемся победить Атлетико, как бы сложно это ни было.
Мне кажется, что у любой команды есть своеобразная ДНК и характеристики, по которым ее можно угадать. Но команда Диего Симеоне является ярким примером такой своеобразности. Симеоне сделал Атлетико одной из самых трудных для противостояния команд в Европе. При этом, несмотря на идеально организованную игру в обороне, умеет здорово атаковать".
Диего Симеоне, главный тренер Атлетико
"Даже затрудняюсь назвать слабые места у современного Челси. У команды еще не было неудач при нынешнем тренере, и я даже не знаю, когда это произойдет. Челси уверенно чувствует себя дома и демонстрирует неплохую игру.
Что касается нашей команды, то у нас одна задача: нам нужен результат, который позволит нам добыть общую победу. Не важно, с какой минуты вести в счете, с 84-й или 10-й, важен конечный результат".
прогноз 0:1