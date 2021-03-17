Челси — Атлетико. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Челси сойдется в противостоянии с Атлетико, которое пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Челси — Атлетико

Среда, 17 марта, 22:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

Челси по-прежнему не знает поражений с тех пор, как команду возглавил Томас Тухель вместо Фрэнка Лампарда в конце января этого года. В 12-ти поединках во всех турнирах под руководством немецкого специалиста "пенсионеры" одержали восемь побед, при этом им удалось вернуться в зону Лиги чемпионов и расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Томас Тухель бьет всевозможные рекорды на Стэмфорд Бридж, ведь с его приходом Челси действительно стал очень мало пропускать, проводя раз за разом матчи на "ноль". Тем не менее, несмотря на это, нельзя сказать, что игра лондонского клуба идеальна и отработана до автоматизма. Далеко ходить не надо и вспомним последний выездной поединок АПЛ против Лидса, в котором игроки Челси крайне редко обостряли и зациклились на выходах из обороны с помощью коротких передач. Эта встреча в конечном итоге завершилась в нулевую ничью, однако команда Бьелсы неоднократно могла подловить своего соперника на ошибках в обороне.

Что касается Атлетико, подопечные Диего Симеоне по-прежнему являются лидерами турнирной таблицы Ла Лиги, но в последнее время они несколько растеряли свое подавляющее преимущество в количестве набранных очков, позволив главным конкурентам сократить свое отставание. Причинами стали систематические ничьи в матчах против таких непримечательных соперников, как Хетафе, Леванте и Сельта.

Теперь отставание в турнирной таблице от каталонской Барселоны, занимающей вторую строчку, составляет всего четыре пункта, при этом под вопросом стоит и дальнейшее участие Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом формально домашнем матче коллектив Симеоне потерпел минимальное поражение от Челси в Будапеште, а автором единственного гола стал нападающий Оливье Жиру.

Нет никаких сомнений, что, несмотря на неудовлетворительный результат в первом противостоянии с "пенсионерами", у Атлетико остаются неплохие шансы на то, чтобы перевернуть положение дел в свою пользу в ответном матче. Мадридский клуб неоднократно доказывал, что способен на камбэк. Вспомните только гостевой матч с Ливерпулем годичной давности, когда "матрасники" сумели перевернуть ход противостояния и выбить "красных" из розыгрыша Лиги чемпионов по итогам дополнительного времени.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Челси: 14

Атлетико: 5

Интересные факты

- В последних пяти матчах Атлетико в Лиге чемпионов было забито меньше 3 голов;

- Челси провел на "ноль" 5 из последних 7 матчей Лиги чемпионов;

- Челси одержал победу в 5 из последних 6 матчей Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо — Хадсон-Одои, Жиру, Вернер

Атлетико: Облак — Триппьер﻿, ﻿Фелипе, Савич, Эрмосо — Карраско, Коке, Льоренте, Лемар — Феликс, Суарес

Не сыграют: Жоржиньо, Маунт — ...

Под вопросом: Тиаго Силва, Жоржиньо — ...

Комментарии тренеров перед матчем

Томас Тухель, главный тренер Челси

"Нас ждет непростое испытание, не менее сложное, чем в первом матче. В первом поединке мы сыграли блестяще, постараемся это повторить. Не думаю, что игра Атлетико будет сильно отличаться от поединка в Бухаресте. Наша же задача будет одинаковой в любом случае, мы постараемся победить Атлетико, как бы сложно это ни было. Мне кажется, что у любой команды есть своеобразная ДНК и характеристики, по которым ее можно угадать. Но команда Диего Симеоне является ярким примером такой своеобразности. Симеоне сделал Атлетико одной из самых трудных для противостояния команд в Европе. При этом, несмотря на идеально организованную игру в обороне, умеет здорово атаковать".

Диего Симеоне, главный тренер Атлетико

"Даже затрудняюсь назвать слабые места у современного Челси. У команды еще не было неудач при нынешнем тренере, и я даже не знаю, когда это произойдет. Челси уверенно чувствует себя дома и демонстрирует неплохую игру.

Что касается нашей команды, то у нас одна задача: нам нужен результат, который позволит нам добыть общую победу. Не важно, с какой минуты вести в счете, с 84-й или 10-й, важен конечный результат".