Реал — Аталанта: где смотреть матч

Испанский клуб встретится с итальянским в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов испанский Реал в домашних условиях сыграет против бергамаской Аталанты. "Сливочные" в гостевой игре на Атлети Адзурри д’Италия в Италии сделали себе небольшой задел, обыграв "Богиню" со счетом 1:0.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Реал — Аталанта будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Реала Зинедин Зидан: "Соперник очень силен физически, и он показал отличную игру в обороне. Мы добились хорошего результата, и это для нас самое важное. Не думаю, что нас стоит корить в отсутствии изобретательности на поле, поскольку мы ведь забили и при этом не пропустили. У нас много выбывших, но мы на правильном пути. Старались цепляться за моменты и в итоге забили гол.

Все складывалось непросто, но в итоге победа в кармане. Играя полным составом против 10 футболистов, мы были не идеальны, но в итоге важно только то, что удалось забить на выезде. Теперь надо бы победить и дома".

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини: "Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, правила игры рукой были изменены. Теперь у нас есть соблазн прекратить любые контакты в футболе, и это самоубийство для спорта.

Меня только что удалили за то, что я что-то сказал в Серии А, а если я скажу что-то сейчас, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это футбольное самоубийство.

У нас не может быть судей, которые никогда не играли в игру. Если они не видят разницы между отбором и фолом, то, честно говоря, им следует пойти и устроиться на другую работу. Вместо этого они должны привлечь к судейству людей, которые играли в футбол. У рефери теперь есть видеоповторы, у них есть все необходимое для судейства, но даже с повторами они ошибаются.

Вы так долго ждете этого события, а потом оно разваливается. Мы все равно могли проиграть, я не жалуюсь на результат, но мы, по крайней мере, могли сыграть в свою игру".