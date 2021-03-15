Малиновский включен в заявку Аталанты на ответный матч с Реалом

Итальянская команда огласила имена игроков, которые отправятся в Мадрид на матч Лиги чемпионов.

Аталанта огласила список футболистов, которые смог помочь команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

В заявке команды Джан Пьеро Гасперини оказался украинский полузащитник Руслан Малиновский.

В первой игре Аталанта проиграла на своем поле со счетом 0:1, пропустив на 86-й минуте поединка, при этом играя в меньшинстве с первого тайма.

Напомним, ответный матч Реал — Аталанта состоится в Мадриде 16 марта в 22:00 по киевскому времени.

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