Малиновский включен в заявку Аталанты на ответный матч с Реалом

Аталанта огласила список футболистов, которые смог помочь команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.
В заявке команды Джан Пьеро Гасперини оказался украинский полузащитник Руслан Малиновский.
В первой игре Аталанта проиграла на своем поле со счетом 0:1, пропустив на 86-й минуте поединка, при этом играя в меньшинстве с первого тайма.
Напомним, ответный матч Реал — Аталанта состоится в Мадриде 16 марта в 22:00 по киевскому времени.
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