Зинченко: В раздевалке Манчестер Сити вижу голодные до побед глаза

Фулбек Ман Сити высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Боруссии М.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится с гладбахской Боруссией. Левый защитник "горожан" Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы должны показывать свой лучший футбол в каждом матче. На этой стадии Лиги чемпионов простых поединков уже быть не может по определению. Нужно сыграть организованно и сделать все для победы. У Боруссии хороший состав. Наш соперник уже показал, на что способен в еврокубках. Нужно подготовиться к игре оптимальным образом и быть готовыми ко всему".

"Выиграть четыре трофея за сезон? Бавария в прошлом сезоне доказала что это возможно. Они ведь выиграли все титулы, верно? В свое время это же сделала Барселона под руководством Пепа Гвардиолы. Думаю, что все реально. У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Почему бы и нет?"

"Я вижу голодные до побед глаза в нашей раздевалке. Каждый из нас мечтает о завоевании новых титулов. Это и есть наша задача", — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Манчестер Сити — Боруссия М состоится во вторник, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу "горожан".